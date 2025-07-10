Небажання Путіна закінчити війну в Україні викликало розчарування в Трампа й він змінив свою думку про постачання зброї Україні.

Останні півроку Білий дім скептично ставився до Києва та дружньо до Москви, однак президент США Дональд Трамп і республіканці змінили свою думку. Україна повинна отримати від Білого дому незабаром додаткову зброю, а Конгрес США має намір запровадити санкції проти Росії, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що голова Білого дому розчарований тим, що президент Росії не хоче обговорювати питання припинення війни в Україні. Тому, як повідомив висопосадовець Білого дому, президент США погодився надати частину військової допомоги з того списку, який йому передав минулого місяця під час їхньої зустрічі в Гаазі президент України Володимир Зеленський.

"Є загальне розчарування тим, що справа рухається не так швидко, як це можливо", - пояснив чиновник Білого дому, побажавши зберегти анонімність.

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Посадовець також розповів, що в НАТО Україна просила конкретне озброєння й президент США схвалив його передачу. Але про яку саме зброю йде мова, співрозмовник журналістам відмовився розповісти.

Як вказує видання, Зеленський вже давно подавав в США запит на отримання додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки вони відіграють ключову роль у захисті українських міст та критично важливих об’єктів інфраструктури під час російських атак.

Минулого тижня Білий дім робив заяву, що міністр оборони США Піт Хеггет ухвалив рішення про не повне, а часткове припинення військової допомоги Україні. Згодом Хеггет зробив заяву, що військова допомога продовжує надходити до нашої країни.

Міністерство оборони США в червні розпочало перегляд поставок зброї до України після того, як між Хеггетом та офіційними особами Білого дому й деякими посадовими особами Пентагону було підписано меморандум.

Однак, як повідомив посадовець журналістам видання, в документі не йшлося про паузу в постачанні озброєння Україні. Меморандум був виданий з метою проведення додаткової перевірки кожного вида боєприпасів, що буде передаватися Україні.

За інформацією видання, високопосадовець з Міноборони США заявив:

"Якщо президент США захоче відправити озброєння Україні, ми готові це зробити. Якщо ж він вирішить нічого не надсилати, тоді ми готові й це зробити".

Також два представники оборонного відомства на умовах анонімності розповіли виданню, що деякі види боєприпасів могли бути не відправлені через рішення воєнних керівників, яким для цього потрібно чітко розуміти, чого хочуть вищі посадові особи адміністрації США.

Видання зазначає, що якщо раніше в Конгресі США лідери республіканців застерігали про наслідки нових санкцій на Росію, то зараз вже готові продовжити розглядати їх введення.

"Володимир Путін показав, що не бажає бути розсудливим та обговорювати можливості мирного врегулювання війни, тому йому слід надіслати повідомлення", - сказав в інтерв’ю журналістам спікер Палати представників США Майк Джонсон.

В новий законопроєкт щодо введення санкцій проти Росії входять пропозиції про встановлення 500% тарифів на імпорт з США для країн, що купують російську нафту, газ та уран. Таким чином, Росію можна відрізати від доходів, отриманих з їх продажу.

Ставлення Трампа до Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон зазначив, що, ймовірно, Трамп усвідомив, що Путін водить його за ніс, тому він й почав нещодавно так різко висловлюватися на його адресу.

Також ми писали, що спецпредставник США по Україні Кіт Келлог закликав міжнародних партнерів розробити спеціально для України "План Маршалла", щоб допомогти нашій країні з відбудовою після закінчення війни.

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