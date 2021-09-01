Дата зустрічі Зеленського з Байденом змінювалася вже двічі: попередньою датою було 30 серпня, потім - 31, а потім - 1 вересня.

У Білому домі заявили, що переговор президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського перенесли на 1 вересня, оскільки вони мають отримати належну увагу.

Як йдеться у стенограмі на сайті Білого дому, про це заявили американські посадовці під час брифінгу стосовно візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

"Щодо зміни дати, ви праві, що ми початково оголосили іншу дату зустрічі. Як ви знаєте, зібрати двох голів держав разом є складним і швидко динамічним процесом. Я не хочу надмірно аналізувати логістику, окрім того як скажу, що ми хочемо, аби зустріч отримала увагу, яку вона заслуговує", - заявив американський чиновник.

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Дата зустрічі Зеленського з Байденом змінювалась уже двічі: попередньою датою було 30 серпня, згодом - 31, а тепер - 1 вересня. Причиною перенесення в Офісі президента України назвали нестабільну ситуацію в Афганістані.

31 серпня почався робочий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

Автор: Віталій Саєнко