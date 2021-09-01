Зустріч президентів України й США відбудеться сьогодні ввечері.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом планує спочатку обговорити питання окупованого Донбасу й Криму.

Як пише "Суспільне", про це він повідомив журналістам під час візиту до Вашингтона.

За словами Зеленського, з Байденом у нього буде серйозна зустріч, поділена на кілька секторів.

"Складно сказати, з якого сами питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", - сказав президент. І додав, що хоче спочатку поговорити саме про Крим і Донбас.

Також він планує поговорити про інвестиції та енергетичну сферу. Ще однією темою стане "Північний потік-2".

Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики США й головою оборонного відомства.

Зустріч з Байденом пройде сьогодні ввечері за київським часом.

Автор: Юрій Годован