Президенти спочатку проведуть розширену зустріч з радниками, а потім говоритимуть віч-на-віч.

У Білому домі розкрили деталі зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Як йдеться у стенограмі на сайті Білого дому, про це заявили американські посадовці під час брифінгу стосовно візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Високопосадовець адміністрації Байдена повідомив, що після зустрічі президентів США і України буде оприлюднено усебічну спільну заяву, у якій чітко будуть сформульовані загальні цінності та стратегічні пріоритети, а також перелік конкретних результатів, які стосуються кожного аспекту двосторонніх відносин.

"З точки зору формату зустрічі, президент Байден і президент Зеленський головуватимуть на розширеній двосторонній зустрічі з їхніми ключовими радниками і потім обоє лідерів перейдуть до розмови "віч-на-віч", що створить можливість їм поспілкуватися безпосередньо один з одним", - повідомив американський посадовець.

Читайте такожУкраїна та США підписали оборонну угоду: деталіЯк очікує чиновник адміністрації Байдена, президент США має підтвердити Зеленському "залізну відданість" суверенітету, безпеці та євроатлантичним устремлінням України, а також обговорити поточну програму реформ України, одночасно у контексті вже наявного прогресу і також стосовно тих напрямків, де ще треба демонструвати постійні зрушення.

Крім того, щодо двосторонніх відносин, Байден підготувався обговорити "увесь спектр програмних політичних питань, які підривають двосторонні відносини".

Також в адміністрації Байдена очікують на обговорення проблем у галузі безпеки, з якими Україна стикається обличчям-до-обличчя з Росією, і зокрема в плані продовження російської агресії. "І президент розраховує отримати більш всебічну оновлену інформацію від президента Зеленського щодо поточної безпекової ситуації", - повідомив американський чиновник.

"Ми також обговоримо шляхи, за допомогою яких США зможе продовжувати надавати безпекову допомогу Україні. Ми у минулу п'ятницю надіслали сповіщення у Конгрес, що також було опубліковано у Федеральному реєстрі, вказавши, що США збираються надати 60 мільйонів доларів на новий пакет допомоги у галузі безпеки. Це включатиме додаткові протитанкові системи Javelin та інші оборонні летальні і нелетальні можливості", - наголосив американський чиновник.

Він нагадав, що США зобов'язалися виділити 2,5 млрд доларів на підтримку Збройних сил України з 2014 року, в тому числі понад 400 мільйонів доларів лише цього року.

Читайте такожЗеленський представив в США план "трансформації" України за 277 мільярдів доларів"Ми очікуємо, що обоє лідерів обговорять всебічну програму реформ, яку президент Зеленський продовжує розробляти і втілювати з метою наближення країни до євроатлантичних принципів. Це включає кроки для захисту незалежності антиконрупційних органів, законодавства з прав людини, а також інших запланованих (необхідних) законопроектів і реформ, над якими працює український уряд", - повідомив американський чиновник.

Також президенти обговорять спільну співпрацю з метою зміцнення взаємодії щодо енергетичних і кліматичних цілей.

Візит Зеленського до США

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.

Автор: Віталій Саєнко