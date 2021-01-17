Нові вибори в Борисполі проводяться через смерть кандидата в мери.

У містах Бориспіль та Бровари Київської області сьогодні проходять повторні вибори міських голів.

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Про це повідомляється на сайті ЦВК. Так, кандидат в мери Борисполя Анатолій Федорчук, що здобув найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня, помер через наслідки коронавірусу.

Як повідомляється на сайті ЦВК, до виборчого бюлетеня в Борисполі включені 16 кандидатів. Зранку 17 січня в місті відкрились 43 виборчі дільниці.

Сьогодні також відбудуться повторні вибори міського голови у м. Бровари та Новгород-Сіверськ (Чернігівська область). Обиратимуть і депутатів Броварської міської ради.

Повторні вибори в Броварах проводяться за рішенням Київського окружного адміністративного суду.

Результати виборів з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день з дня повторного голосування, тобто до 29 січня 2021 року включно.

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Автор: Дмитро Захаров