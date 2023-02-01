За вказівкою глави міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого газового олігарха свідомо збиткові для держави угоди.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Ігорю Насалику, колишньому голові Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, службова недбалість якого призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ДБР, де повідомляється, що сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень.

Встановлено, що за вказівкою глави міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена свідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, в порушення постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

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У ДБР нагадали, що у травні 2022 р.постановою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, вони передані в управління АРМА. Зараз вони управляються "Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз".

"Фахівці Державної аудиторської служби України вже завершили аналіз матеріалів кримінального провадження. За його результатами складено довідку, яка підтверджує нанесення збитків державі у розмірі 1 млрд 488 млн гривень, та встановлено службових осіб Міненерговугілля, які допустили порушення вимог законодавства", - йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що колишньому міністру повідомлено про підозру за ч.2 ст. 367 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Справа Насалика:

Ігор Насалик був міністром енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 до серпня 2019 року.

У липні 2019 року НАБУ повідомило Насалику про підозру за фактом декларування недостовірної інформації.

Зазначалося, що в 2014 році він отримав у борг 1,249 млн доларів від фізичної особи, проте не вказав цю інформацію в щорічних деклараціях.

Верховний суд України 10 квітня 2019 року визнав незаконним рішення Нацагентства із запобігання корупції з приводу його декларації, на основі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

У листопаді 2020 р.справу проти Насалика було закрито через рішення Конституційного Суду про скасування статті, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

30 листопада 2020 року Насалик оскаржив закриття своєї справи про декларацію.

1 лютого 2023 року екс-міністру енергетики Ігорю Насалику повідомили про підозру у службовій недбалості і нанесенні 1,5 млрд грн збитків держбюджету.

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