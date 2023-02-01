Екс-міністра підозрюють у підписанні збиткових для держави угод, які були на користь компаній одного з олігархів.

Екс-міністру енергетики Ігорю Насалику повідомили про підозру у службовій недбалості та нанесенні 1,5 млрд грн збитків держбюджету.

Таку інформацію надали УНІАН джерела в правоохоронних органах.

Екс-міністра підозрюють у підписанні збиткових для держави угод, які були на користь компаній одного з олігархів.

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Справа Насалика:

Ігор Насалик був міністром енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 до серпня 2019 року.

У липні 2019 року НАБУ повідомило Насалику про підозру за фактом декларування недостовірної інформації.

Зазначалося, що в 2014 році він отримав у борг 1,249 млн доларів від фізичної особи, проте не вказав цю інформацію в щорічних деклараціях.

Верховний суд України 10 квітня 2019 року визнав незаконним рішення Нацагентства із запобігання корупції з приводу його декларації, на основі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

У листопаді 2020 р.справу проти Насалика було закрито через рішення Конституційного Суду про скасування статті, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

30 листопада 2020 року Насалик оскаржив закриття своєї справи про декларацію.

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