У розмові сторони обговорюють "справу по трубі", а також приїзд Медведчука в Росію "наступного тижня".

У ЗМІ потрапив аудіозапис ймовірної розмови Віктора Медведчука з Головою правління російської "Транснафти" Миколою Токаревим.

Запис опублікувала редакція Obozrevatel, яка запевняє, що отримала його від достовірних джерел. Він датується 2015 роком.

У розмові сторони обговорюють "справу по трубі" (за даними ЗМІ, мова йде про ділянки нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок"), а також приїзд Медведчука в Росію "наступного тижня".

Повна розшифровка аудіозапису:

Токарев: Алло.

Медведчук: Миколо Петровичу...

Т: А, ну ось, все чітко. Через +7, так?

М: Так... +7, +7 (сміється).

Т: Ага, ну ось я теж знаю тепер.

М: Все. Спасибі, Миколо Петровичу. До зустрічі.

Т: Домовилися.

М: До зустрічі. Пока, пока... А, Миколо Петровичу! Ще одне.

Т: А? Так?

М: Я тут розмовляв із нашим головним, так. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли.

Т: Угу...

М: Ну там же зупинили... Перенесли цю справу, так – щодо труби. Щодо труби.

Т: Угу. Так Так…

М: Так? І в нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду – я вам розповім. Ідеї.

Т: Ну давайте. Цікаво. Там зараз усе призупинено?

М: Так, так, так, так, так... Це ми там... Він там контролює особисто. Ну так, як я вам і обіцяв.

Т: Угу... Добре.

М: Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється).

Т: Добре, домовилися.

М: Все, щасливо. Пока.

Т: Щасливо. До зустрічі.

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Націоналізація нафтопроводу "ПрикарпатЗахідтранс": що відомо

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

В цілому РНБО прийняла рішення щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб, на яких указом президента були накладені відповідні санкції.

Того ж дня, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України, народу України.

Правоохоронним органам поставлено завдання з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

20 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо націоналізації частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

"ПрикарпатЗахідтранс"

"ПрикарпатЗахідтранс" - компанія, яка є оператором трубопроводу "Самара-Західний напрямок" протяжністю понад 1100 тис.км, який проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини. Також у цьому трубопроводі є точки зливу палива на території України, наприклад, у Новоград-Волинському (Житомирська обл.) та смт Смига (Рівненська обл.). Проектна потужність прокачування палива по цьому трубопроводу становить 3,5 млн тонн на рік.

У березні 2016 року акції даної компанії купила швейцарська компанія International Trading Partners AG. До цього нафтопродуктопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".

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Автор: Денис Прядко