Ніч у Києві пройшла спокійно.

На Майдані Незалежності у столиці включили фонтани, щодня о 7:00 і о 12:00 тут лунатиме Державний Гімн України.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба міськдержадміністрації.

За його словами, ніч на 7 березня в столиці пройшла спокійно. Після завершення комендантської години відкрилися продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини, почав працювати наземний комунальний транспорт і метрополітен.

Транспорт працює на окремих маршрутах у скороченому складі. Вся інформація про маршрути буде оприлюднена на офіційному порталі Києва.

"Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв'язком в повному обсязі. Спасибі комунальним службам за серйозну роботу з ліквідації поривів мереж, налагодження роботи всієї інфраструктури. Хочу, щоб ми всі цінували їх роботу", – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Поворозник відзначив роботу волонтерів, які вже 10 днів працюють на логістичних хабах і забезпечують місто продуктами, медикаментами, пальним та іншим.

Крім того, відсьогодні запрацювали музичні фонтани на Майдані Незалежності. Щодня о 7:00 та о 12:00 тут виконуватиметься гімн України.

Війна проти України: