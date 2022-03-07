На Майдані Незалежності у столиці включили фонтани, щодня о 7:00 і о 12:00 тут лунатиме Державний Гімн України.
Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба міськдержадміністрації.
За його словами, ніч на 7 березня в столиці пройшла спокійно. Після завершення комендантської години відкрилися продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини, почав працювати наземний комунальний транспорт і метрополітен.
Транспорт працює на окремих маршрутах у скороченому складі. Вся інформація про маршрути буде оприлюднена на офіційному порталі Києва.
"Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв'язком в повному обсязі. Спасибі комунальним службам за серйозну роботу з ліквідації поривів мереж, налагодження роботи всієї інфраструктури. Хочу, щоб ми всі цінували їх роботу", – підкреслив перший заступник голови КМДА.
Поворозник відзначив роботу волонтерів, які вже 10 днів працюють на логістичних хабах і забезпечують місто продуктами, медикаментами, пальним та іншим.
Крім того, відсьогодні запрацювали музичні фонтани на Майдані Незалежності. Щодня о 7:00 та о 12:00 тут виконуватиметься гімн України.
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