Голова бюджетного комітету все ж вірить, що до кінця року буде рішення Конгресу.

Якщо до кінця року Конгрес США не підтримає рішення про виділення допомоги для України, то в січні вдасться вистояти, але будуть скорочуватися бюджетні видатки. Підстави для оптимізму все ж таки є.

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа вважає, що більш реалістичним є сценарій, що до кінця року буде підтримано рішення про виділення допомоги. За її словами, підставою для оптимізму є те, що Україна продовжує користуватися двопартійною підтримкою у Конгресі США.

"Безперечно є деякі радикальні республіканці, які не підтримують Україну і вважають, що потрібно зменшувати підтримку, але всі конгресмени, які аналізують ситуацію, розуміють, що кошти, які спрямовуються на військову підтримку України переважно залишаються у США", - наголосила Підласа в ефірі телемарафону.

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За її словами, вони перевжно спрямовуються на відновлення і відродження оборонного виробництва у США. Вона навела приклад, що з 2005 року у США не було вироблено жодного зенітно-ракетного комплексу Stinger і тільки після того як США почали постачати їх в Україну, Пентагон підписав контракт на 624 мільйони доларів для їх виробництва, щоб замінити на складах ті, які були відправлені в нашу державу.

"Навіть якщо до кінця року не буде ухвалено рішення про надання коштів від США, то в січні ми справимося. І державний бюджет буде виконано. Але тут потрібно розуміти, що це стосується фінансування не тільки від США, але й від усіх міжнародних партнерів України. Якщо в нас буде недофінасування державного бюджету, тобто дефіцит буде покритий не повністю, то це означатиме велике скорочення видатків державного бюджету",- зазначила нардеп.

При цьому песимістичному сценарії відбуватиметься скорочення тих видатків, які зараз спрямовуються на підтримку економіки України.

"Зокрема, скорочуватиметься всі капітальні видатки, усі програми підтримки бізнесу. Якщо не буде достатнього фінансування, то про жодне відновлення також не може іти мова в 2024 році. Крім того ми звісно будемо продовжувати говорити про переспрямування податків з місцевого рівня на рівень державного бюджету для того, щоб ми могли забезпечувати виконання усіх наших зобов’язань перед працівниками бюджетної сфери, по соціальних виплатах", - зазначила голова бюджетного комітету.

Допомога Україні від США - останні новини

Посол України в США Оксана Маркарова сказала, що, ймовірно, буде негативне голосування по пакету, де йдеться про допомогу Україні, оскільки залишилось не узгодженим внутрішнє питання між двома партіями Сенату щодо внутрішнього кордону США.

Вона зазначила, що важливо, щоб американський Миколай допоміг до Різдва, тобто 25 грудня, зробити для ЗСУ подарунок – зброю, кошти, санкції – все це потрібно для того, щоб підтримати їх героїчну боротьбу.

При цьому вона нагадала, що допомога, яку очікує Україна буде суттєва, як збройна, так і пряма бюджетна і гуманітарна. Вона нагадала, що до запропонованого пакету допомоги Україні та Ізраїлю було додано ще питання щодо південного кордону США, яке стосується внутрішньої політики країни.

"Це стало темою (йдеться про кордон - УНІАН), яка найбільш гаряче обговорюється", – наголосила посол.

За її словами, на сьогодні питання виділення зброї Україні вже не дискутується, об’єми допомоги не тільки не зменшені, але й деякі з них збільшені по певних позиціях. Але немає узгодженності по внутрішньому питанню.

Маркарова вважає, що "це не зрада" і дуже важливо, щоб рішення було ухвалено до Різдва, тобто до 25 грудня.

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