Відповідний проект закону зареєстровано на сайті парламенту.

У Верховній Раді пропонують позбавляти українського громадянства у разі добровільного набуття російського.

Відповідний проект закону про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації" зареєстровано на сайті парламенту.

Ініціаторами документа є позафракційний депутат Оксана Савчук, народні депутати Наталія Піпа (фракція "Голос") та Микола Княжицький ("Європейська солідарність").

Тексту проекту закону не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, у Раді національної безпеки і оборони пропонують в електронній декларації вказувати наявність громадянства іншої країни. "До декларації буде додана нова графа стосовно того, чи мають люди, які, згідно з законом про запобігання корупції заповнюють декларації, громадянство інших країн або посвідку на проживання у тій чи іншій країні", - зазначив секретар Радбезу Олексій Данілов.

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Автор: Світлана Закелова