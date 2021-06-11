За новим законопроектом, громадяни України та Білорусі можуть бути визнані співвітчизниками і в порядку репатріації отримати громадянство за спрощеною процедурою.

У Державну думу Росії внесли законопроект, що передбачає для громадян Білорусі та України можливість отримати російське громадянство в межах репатріації - достатньо пройти потрібні процедури, знати російську мову і прожити на території РФ певний час.

Документ опубліковано в системі забезпечення законодавчої діяльності РФ.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект визначає умови та процедуру повернення "російських співвітчизників" на постійне проживання "на свою історичну батьківщину" - в Росію.

Законопроект встановлює два критерії визнання права на репатріацію:

відповідність визначенню співвітчизника (пункт 3 статті 1 Федерального закону "Про державну політику Російської Федерації щодо співвітчизників за кордоном");

вільне володіння російською мовою.

"Для права на репатріацію вільне використання російської мови в сімейно-побутовій і культурній сферах є необхідною умовою", - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому законопроект пропонує визнавати співвітчизниками:

представників народів, що історично проживають на території РФ;

тих, чиї прямі предки народилися або проживали на території РФ;

До переліку народів, які "історично проживають на території Російської Федерації" пропонується внести:

державотворчий народ (росіяни);

представників білоруського та українського народів , "пов'язаних з державотворчим народом спільністю історичної долі та культури";

, "пов'язаних з державотворчим народом спільністю історичної долі та культури"; представників народів, які проживають у відповідних національно-територіальних утвореннях на території РФ;

представників корінних нечисленних народів, що входять до єдиного переліку корінних нечисленних народів РФ;

представників інших народів, які історично проживають на території РФ.

Термін розгляду клопотання, поданого на території РФ, становить не більше чотирьох місяців, поданого за кордоном - не більше шести місяців.

Читайте такожФранція надала громадянство 2 тисячам іноземців за боротьбу з COVID-19Також документ регламентує підстави та процедуру видачі посвідки на проживання в Росії в порядку репатріації та забезпечує право на спрощене отримання російського громадянства співвітчизниками, які мають право на репатріацію.

Заяву про прийом у громадянство в порядку репатріації можна буде подати не раніше ніж за дев'ять місяців проживання в Росії з посвідкою на проживання. Ще через три місяці репатріанти зможуть отримати російський паспорт.

Подружжя, включені в рішення про репатріацію, отримують право на набуття громадянства в порядку репатріації за умови проживання у шлюбі понад три роки або за наявності спільних дітей. Одночасно з батьками громадянство Росії набувають неповнолітні діти та недієздатні члени сім'ї.

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Автор: Катерина Комолова