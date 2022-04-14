За словами Олександра Корнієнка, тепер такої фракції в парламенті немає.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що в парламенті від фракції "Опозиційна платформа - За життя" лишилося орієнтовно 34 депутата і вони всі тепер позафракційні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Подальша доля партії "ОПЗЖ" зрозуміла, є рішення РНБО про призупинення діяльності цієї партії у військовий час. І зараз, наскільки я знаю, готує відповідні позови. Також у нас є закон, який на наступному тижні, можливо, буде прийнятий вже в цілому, в другому читанні, - про особливості заборони цієї партії. Там більш процедура уточнюється, як це можна зробити. І які будуть дії, можливо, для депутатів місцевих рад, можливо, і Верховної Ради", - зазначив Корнієнко.

Стосовно фракції "ОПЗЖ" в парламенті, він нагадав, що сьогодні на засіданні парламенту зачитав рішення щодо того, що "призупиняється діяльність цієї фракції у Верховній Раді та всі її права також призупиняються".

Корнієнко зазначив, що серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

"У нас фактично зараз 34, чи скільки там лишилося, представників "ОПЗЖ" на момент сьогоднішнього ранку. І вони вже всі позафракційні народні депутати, і далі будуть вже визначатися, як вони далі будуть гуртуватися чи не будуть... Тобто фракції - немає такого суб'єкта наразі. Партія - в процесі скасування свідоцтва через суд. Тобто ідуть дії на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони", - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді України було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ".