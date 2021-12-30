Наразі до переліку професій, представниці яких мають стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмісток, музиканток, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо добровільного військового обліку для жінок.

Йдеться про проект закону про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№6482) та альтернативний до нього законопроект з аналогічною назвою (№6482-1).

Авторами першого з них є група народних депутатів від "Слуги народу", груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра", а також позафракційні. Серед них, зокрема, депутат від "СН" Максим Бужанський.

Цим законопроектом пропонується встановити, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.

Читайте такожДо Ради внесли законопроект про добровільний військовий облік для українських жінок

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

У чинному нині відповідному положенні вказано, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Автором законопроекту №6482-1 є народний депутат від "СН" Дмитро Костюк.

Своїм законопроектом він пропонує так само визначити, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Жінки, які мають медичну спеціальність та/або професію, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Пізніше Міноборони обіцяло уточнити перелік професій.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу. Жінки з малолітніми дітьми та вагітні теж беруться на військовий облік.