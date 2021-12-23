Олексій Арестович заявив, що жінки можуть замінити чоловіків на тилових посадах.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, навіщо українкам ставати на військовий облік. Він зазначив, що жінки зможуть замінити чоловіків на тилових посадах.

Про це розповів Арестович в ефірі Politeka.

"Ну гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, добилися нарешті: одні й ті ж вимоги до чоловіків та жінок", - відповів спікер ТКГ на питання про те, хто додумався зобов'язати жінок ставати на військовий облік.

За його словами, жінки зможуть замінити чоловіків на тилових спеціальностях.

Читайте такожУ ЗСУ роз'яснили ситуацію з взяттям жінок низькі професій на військовий облік"У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей повинні зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів... та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів, і так далі. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди закликати? Так це дві бойових бригади за чисельністю. Ну, так може бути все-таки жінок закликати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукували на машинці, поки мужики будуть на фронті битися", - заявив Арестович.

Водночас він нагадав, що становлення на військовий облік не означає, що жінок призиватимуть на службу.

Військовий облік для жінок - що відомо

Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки повинні стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їх професія входить в розширений перелік і вони придатні до військової служби за станом здоров'я і віком (від 18 до 60 років).

У список професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включені журналістки, програмісти, музиканти, працівниці ресторанів і готелів, бухгалтери та багато інших.

Закон поширюється на українок від 18 до 60 років.

Жінок можуть закликати до Збройних Сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний час Українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей повинні контролювати їх перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги буде каратися штрафом. Також документи про взяття на облік будуть перевірятися при влаштуванні жінок на роботу.

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