Громадян не призивають на військову службу без згоди, зазначив начальник Управління персоналу Штабу Командування Сухопутних військ армії.

Начальник Управління персоналу Штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Ярослав Горбач наголосив, що взяття на військовий облік жінок-військовозобов’язаних не є призовом на військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції щодо роз'яснення положень наказу Міністерства оборони №313 щодо взяття на військовий облік жінок.

"Взяття на військовий облік жінок-військовозобов'язаних – це не призов на військову службу жінок-військовозобов'язаних. Це абсолютно дві різні категорії. І сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їх згоди", – сказав Горбач.

За його словами, робота щодо взяття на військовий облік жінок в Україні розпочалася ще у 2020 році.

Читайте такожВ Україні з'явиться електронний військовий квиток – Міноборони"І в березні цього року були внесені зміни до статті 1-ї, а саме частини 11-ї (закону), де було вказано, що всі жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, який затверджений цим наказом Міністерства оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, беруться на військовий облік військовозобов'язаних", – сказав Горбач.

Таким чином, додав він, наказ міністра оборони №313 є "шляхом реалізації даного закону, який... був прийнятий в березні цього року".

Нагадаємо, Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

У наказі вказано посилання на вимоги ч. 11 ст. 1 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та на підпункту 1 п. 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: