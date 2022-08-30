Сьогодні обидва народні обраці склали присягу у залі Ради.

До фракції "Слуга Народу" приєдналося двоє нових народних депутатів.

Про це повідомила речниця "СН" Юлія Палійчук.

Вона нагадала, що раніше нардеп Андрій Костін обійняв посаду генпрокурора, а народна депутатка Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного Суду. Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу".

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"Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко", - зазначила Палійчук.

Олександр Васюк - юрист і громадський діяч, працював у команді Зеленського на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Валентина Короленко - юристка, фінансистка. Допомагала команді Зеленського на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше у День Незалежності, 24 серпня, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від "Опозиційної платформи – за життя".

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