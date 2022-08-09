Депутати готують відповідне звернення до прем’єр-міністра.

У парламентській фракції "Слуга народу" ініціюють надання дозволу всім студентам на виїзд з України.

Про це повідомила у Facebook народний депутат Юлія Гришина.

За її словами, сьогодні на засіданні фракції вона закликала колег підтримати звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо надання дозволу всім студентам на виїзд.

"Це найшвидший варіант вирішення питання. Підтримка є ", - зазначила вона.

Гришина вважає, що було б доцільно ухвалити законопроект 7484 з цього питання.

"Домовилися найближчим часом провести робочу нараду з військовим керівництвом країни для обговорення цих питань і прийняття рішення", - додала вона.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати з України.

24 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до законів про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про порядок виїзду і в'їзду в Україну громадян України" (№7484).

Ним передбачено надання дозволу на виїзд за кордон, зокрема, чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; про визнаних особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров'я.

Також йдеться про здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Окрім цих осіб, право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, визначеним Кабінетом міністрів.

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