США й надалі продовжать надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.

В США розробили "Акт про захист суверенітету України", згідно з яким передбачено надання Україні 500 млн доларів в якості додаткової надзвичайної допомоги на випадок вторгнення РФ.

Про це повідомляє прес-служба американського сенатора Джин Шейхін.

У документі зазначається, що США й надалі продовжать надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.

"Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії", - сказано у оприлюдненому документі.

Також буде виділено 3 млн на міжнародну військову та освітню підготовку.

"Нам потрібне законодавство, яке б розглядало політичну ситуацію, з якою ми стикаємося сьогодні у відповідь на посилення російської агресії. Динаміка змінилася, а також наша стратегія", - пояснила сенатор Шейхін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман заявила, що "якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, буде значна ціна і наслідки, які виходитимуть далеко за межі, з якими росіяни зіткнулися у 2014 році".

У Брюсселі сьогодні, 12 січня, відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.