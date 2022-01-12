Заступниця держсекретаря Венді Шерман наголосила, що політика НАТО "відкритих дверей" завжди була центральною для Альянсу.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман наголосила, що вимоги Російської Федерації щодо невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) є нездійсненними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шерман заявила на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

Шерман сказала, що сьогодні під час зустрічі заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін докладно озвучили російські пропозиції щодо європейської безпеки й щодо майбутнього НАТО.

Водночас, як підкреслила заступниця держсекретаря США, сьогодні Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО висловили єдину позицію щодо ключових положень російських пропозицій, які, за її словами, "є просто нездійсненними".

"Сполучені Штати та наші союзники з НАТО разом дали чітко зрозуміти: ми не будемо грюкати дверима щодо політики НАТО "відкритих дверей", яка завжди була центральною для Альянсу", - наголосила вона.

Шерман додала, що НАТО є оборонним альянсом, мета якого - захищати свої країни-члени.

"НАТО ніколи не розширювалося за допомогою сили або примусу, або підривної діяльності. Це є суверенним вибором країн, аби звернутися до НАТО і сказати, що вони хочуть приєднатися", - заявила Шерман.

Також вона сказала, що США та інші країни-члени НАТО сьогодні повторили свою спільну відданість дипломатії, як найбільш довговічному шляху для побудови тривалої безпеки.

Читайте такожРосія на зустрічі НАТО-РФ не обіцяла прибрати війська з кордону - Держдеп"Ми сказали російській делегації, що ми єдині у нашій позиції, що ескалація не створює оптимальних умов для дипломатії... Це якраз та ситуація, з якою ми зараз стикаємося", - сказала Шерман і нагадала, що РФ стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військових, що нічим не було спровоковано.

Вона зазначила, що саме Росія вдерлася до України у 2014 році й продовжує вести війну на сході України.

"І зараз саме дії Росії спричинили поновлення кризи, не лише для України, але для всієї Європи і для нас", - сказала Шерман.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що якщо Росія відмовиться від перемовин, то стане очевидним, що вона взагалі ніколи не була зацікавлена у дипломатії.

"Саме тому колективно ми готуємося до будь-яких непередбачуваних обставин. Ми чітко заявили та сказали прямо росіянам знову сьогодні, що якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, буде значна ціна і наслідки, які виходитимуть далеко за межі, з якими росіяни зіштовхнулися у 2014 році", - наголосила Шерман.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі сьогодні, 12 січня, відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, зокрема, з Криму.

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