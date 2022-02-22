Домовленості щодо Донбасу втрачають сенс через те, що РФ поміняла позицію щодо "ДНР" і "ЛНР", зазначив представник ОРДЛО у складі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" незалежними, Мінські угоди щодо Донбасу втрачають сенс.

"Мінськ" втрачає сенс, оскільки в домовленостях "ЛДНР" визнані територією України, розповів представник окремих районів Донецької та Луганської областей у складі української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу і журналіст Денис Казанський в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, після визнання Путіним незалежності псевдореспублік "немає предмета" Мінських угод.

"Як і заявляли представники Кремля, визнання не корелюється з Мінськими угодами. І це так. Тому що згідно з Мінськими угодами, окремі райони Донецької та Луганської областей – це територія України. Росія визнавала це багато років...", – зазначив співрозмовник.

Казанський підкреслив, що тепер позиція РФ змінилася, і країна визначає "ЛДНР" як "держави".

"...Відповідно, далі будь-які переговори втрачають сенс. Тому що немає предмета", – заявив представник ОРДЛО.

Агресія Росії на Донбасі – коротка довідка УНІАН

РФ у 2014 році підтримала бойовиків, які на частині Донбасу створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину сходу України також вдерлися російські війська.

Для того, щоб розв'язати конфлікт, були підписані Мінські угоди. Росія стверджувала, що не є стороною конфлікту і називала себе "посередником".

Восени минулого року російська влада пішла на загострення ситуацію на кордоні з Україною – стягнули багато військовослужбовців і техніки. В Україні та в західних країнах заговорили про загрозу вторгнення.

У середині лютого 2022-го на частині сходу України загострився конфлікт – бойовики відкривали вогонь по населених пунктах з важкого озброєння, яке заборонено "Мінськом", і звинувачували у збройних провокаціях українську сторону.

Потім в "ЛДНР" оголосили масову евакуацію населення в РФ та "мобілізацію".

Українська сторона назвала дії Росії порушенням свого суверенітету. США вже покарали "ЛДНР" – запровадили санкції.

Вже 21 лютого Володимир Путін визнав псевдореспубліки незалежними.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков 22 лютого сказав, що в РФ питання Мінських угод більше не стоїть на порядку денному.

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