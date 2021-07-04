Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна активно нарощує потужності військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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"Ми продовжуємо активно нарощувати бойові можливості українського військового флоту за рахунок наших вітчизняних зразків озброєння і вітчизняної техніки. Успішно завершені державні випробування і вже прийнятий на озброєння вітчизняний ракетний комплекс "Нептун", який дає можливість гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів", - заявив Зеленський.
"Наша гордість - морська піхота, крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, удосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації", - додав він.
Глава держави заявив, що завдяки самовідданій службі українських військових моряків ВМС України поступово і впевнено стають потужною силою, яка поєднує в собі професійну майстерність і високий моральний дух особового складу.
"Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України завжди, а особливо в часи російської агресії боєздатні ВМС є однією з головних складових обороноздатності та безпеки України, є важливим чинником військово-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави», - сказав Зеленський.
Він додав, що одним з головних його пріоритетів на посаді президента України є побудова потужних Військово-Морських сил, оснащених сучасними кораблями та сучасним озброєнням і готових адекватно реагувати на всі виклики та загрози нашій національній безпеці.
Президент додав, що відбувається наполеглива робота, щоб забезпечити здатність Військово-Морських сил, оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності про ситуацію на морі, зокрема, в підводному просторі.
"Відродження українського флоту протягом останніх років - це доказ наших реальних дій для вирішення безпекових і оборонних завдань", - сказав Зеленський.
Створення дивізіонів берегових мобільних комплексів
Раніше командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами. У Військово-Морських силах вважають, що ракетна зброя має стати основним стримуючим фактором на морі та захисту країни від супротивників.
Передача катерів
- У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.
- Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.
- Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.
- Замовником з боку США є Командування Військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.
- 4 червня 2021 року Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI у 2022 році.
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