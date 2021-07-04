Глава держави заявляє, що ракетні комплекси "Нептун" дають можливість гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна активно нарощує потужності військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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"Ми продовжуємо активно нарощувати бойові можливості українського військового флоту за рахунок наших вітчизняних зразків озброєння і вітчизняної техніки. Успішно завершені державні випробування і вже прийнятий на озброєння вітчизняний ракетний комплекс "Нептун", який дає можливість гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів", - заявив Зеленський.

"Наша гордість - морська піхота, крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, удосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації", - додав він.

Глава держави заявив, що завдяки самовідданій службі українських військових моряків ВМС України поступово і впевнено стають потужною силою, яка поєднує в собі професійну майстерність і високий моральний дух особового складу.

"Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України завжди, а особливо в часи російської агресії боєздатні ВМС є однією з головних складових обороноздатності та безпеки України, є важливим чинником військово-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави», - сказав Зеленський.

Він додав, що одним з головних його пріоритетів на посаді президента України є побудова потужних Військово-Морських сил, оснащених сучасними кораблями та сучасним озброєнням і готових адекватно реагувати на всі виклики та загрози нашій національній безпеці.

Президент додав, що відбувається наполеглива робота, щоб забезпечити здатність Військово-Морських сил, оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності про ситуацію на морі, зокрема, в підводному просторі.

"Відродження українського флоту протягом останніх років - це доказ наших реальних дій для вирішення безпекових і оборонних завдань", - сказав Зеленський.

Створення дивізіонів берегових мобільних комплексів

Раніше командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами. У Військово-Морських силах вважають, що ракетна зброя має стати основним стримуючим фактором на морі та захисту країни від супротивників.

Передача катерів

У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.

Замовником з боку США є Командування Військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

4 червня 2021 року Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI у 2022 році.

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Автор: Віталій Саєнко