Україна готова до тристоронніх переговорів із США і Росією в Азербайджані, - Зеленський

Україна готова провести тристоронні переговори зі Сполученими Штатами і Росією в Азербайджані. Про це президент Володимир Зеленський заявив у суботу, 25 квітня, під час спільної пресконференції із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу... Ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами у Швейцарії", - нагадав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до найближчих перемовин в Азербайджані, "якщо Росія буде готова до дипломатії".

Переговори про мир

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський назвав країни, де можуть відбутися нові переговори про мир. За його словами, від України не залежить, у якому форматі, де саме і коли буде проведена наступна зустріч.

"Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент. У принципі пріоритетні країни ми з вами знаємо. Там вже проводились зустрічі. Туреччина відкрита. І Близький Схід", - сказав він.

Президент наголосив, що українські переговірники можуть зустрічатися у будь-який момент у будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі.

