Путін наказав 'виправити' економіку Росії, поки дефіцит бюджету б’є рекорди, – NYT

Російська економіка увійшла в період тривалої нестабільності.

Центральний банк Росії ще більше знизив ключову процентну ставку, намагаючись знайти спосіб оживити економіку країни після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін вичитав чиновників за її незадовільні показники.

Величезні витрати на війну в Україні поставили Росію в скрутне становище. Починаючи з червня минулого року Банк Росії провів серію знижень ставок – включаючи скорочення з 15% до 14,5% у п’ятницю – у надії стимулювати зростання. Однак, знижуючи ставки, він ризикує підштовхнути інфляцію, яка й без того підвищена через надмірні витрати на війну, пише The New York Times.

Економіка на межі кризи

В останні тижні Росія отримала вигоду від зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході. Проте її економіка перебуває на межі кризи через високі процентні ставки та західні санкції, які обмежили доходи від експорту енергоносіїв, заявляють журналісти.

Після кількох років зростання, підживлюваного війною, економіка Росії скоротилася на 1,8% у перші два місяці року порівняно з тим самим періодом 2025 року.

Минулого тижня Путін наказав своїм вищим економічним чиновникам вжити заходів для поліпшення ситуації. Виступаючи в Кремлі, Путін заявив, що хоче "почути сьогодні докладні доповіді про поточну економічну ситуацію і про те, чому траєкторія макроекономічних показників наразі не виправдовує очікувань".

"Я розраховую почути пропозиції щодо додаткових заходів, спрямованих на відновлення зростання вітчизняної економіки", – додав Путін.

Нафтова виручка дає тимчасове полегшення

Його коментарі підтвердили зростаючу стурбованість у Кремлі станом економіки, пишуть ЗМІ. У грудні кремлівський диктатор називав уповільнення економічного зростання "ціною, сплаченою за збереження якості економіки та макроекономічних показників".

Росія отримала деяке полегшення завдяки надприбуткам від війни в Ірані. Доходи Росії від нафти в березні зросли майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем, йшлося у звіті Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня. За даними Argus Media, цінового агентства, яке використовує російський уряд для розрахунку податків на видобуток нафти, середня ціна на російську сиру нафту в квітні зросла більш ніж на 30%.

Росія розраховує нафтові податки за складною формулою з затримкою в один місяць і ще не опублікувала офіційні дані за березень. Росія також отримала вигоду від зростання цін на інші ресурси, включаючи газ, добрива та алюміній.

Прогнози МВФ і дії Мінфіну

Посилаючись на вищі ціни на сировинні товари, Міжнародний валютний фонд минулого тижня підвищив свій прогноз зростання російської економіки до 1,1% з 0,8%. У той час як російський уряд обмірковував скорочення витрат цього року до війни в Ірані, Міністерство фінансів Росії оголосило, що відновить купівлю іноземної валюти та золота для поповнення державного резервного фонду.

Проте ця перепочинок не усуває структурних труднощів, що стоять перед російською економікою, пишуть ЗМІ. Через війну в Україні Москва не може припинити свої надмірні витрати. Ця ситуація підстьобує інфляцію, яка наразі становить 5,9%, а це означає, що процентні ставки мають залишатися високими. І саме в той момент, коли Росія отримує вигоду від зростання цін на енергоносії, нафтова криза також несе ризик подальшого стрибка інфляції.

Соціальні ознаки кризи

Ознак кризи, що розгортається, безліч. Більшість російських компаній не планують розширювати штати до кінця року, згідно з даними, опублікованими центральним банком минулого тижня. Наприкінці минулого року кількість людей, які працюють неповний робочий день або перебувають у режимі очікування, зросла до найвищого рівня з часів пандемії, заявив регулятор.

У квітні Міністерство фінансів Росії повідомило, що дефіцит національного бюджету в перші три місяці року перевищив 60 млрд доларів, перевершивши дефіцит, прогнозований на весь 2026 рік.

Економічний тиск, що посилюється, почав просочуватися в політику країни. У п’ятницю ВЦВГД, державний соціологічний центр, повідомив, що рейтинг схвалення Путіна падає сьомий тиждень поспіль, до 65,6% – це найнижчий рівень з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Політичне відлуння

У вівторок Геннадій Зюганов, голова Комуністичної партії в Державній думі, нижній палаті російського парламенту, попередив, що якщо уряд не покращить економічну ситуацію, "до осені ми зіткнемося з тим, що сталося в 1917 році", маючи на увазі повалення російської монархії.

Однак російські експерти заявили, що, хоча спад є реальним, економіка країни все ще далека від краху. Якщо приплив нафтодоларів триватиме, Росія може помітно скоротити свій дефіцит, послабивши тиск на фінанси країни.

"Російська економіка увійшла в чергову зону турбулентності", – заявила Наталія Зубаревич, економіст із Москви. "Ми не знаємо, як довго це триватиме, хоча, найімовірніше, це буде досить тривалий період".

За її словами, це не та криза, коли "впав, а потім піднявся" – природа цього спаду інша. "Але знову ж таки, це не смертельно", – підкреслила Зубаревич.

За останній тиждень рівень схвалення діяльності Путіна знизився ще на 1,1 процентного пункту – до 65,6%

Цікаво, що схвалення роботи прем'єр-міністра Росії та уряду в цілому знижується вдвічі повільніше – на 0,4 і 0,5 процентного пункту відповідно.

Крім того, ми також розповідали, що Путін пов'язав відключення інтернету в Росії з "антитерористичними заходами". "Жителі Росії стикаються з обмеженнями інтернету, в тому числі у великих містах, нечасто, але таке трапляється", - сказав він.

