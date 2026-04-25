Можливе спільне виробництво: Україна й Азербайджан домовились про співпрацю у сфері оборони

Алієв відзначив необхідність нарощування товарообігу між країнами.

Україна і Азербайджан домовляються про намір поглиблювати співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема можливий розвиток спільного виробництва. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Алієв повідомив, що сторони домовилися провести наступну зустріч в Україні та підтвердили високий рівень двостороннього партнерства. За його словами, військово-технічна співпраця має "широкі перспективи як в Україні, так і в Азербайджані".

"Ми бачимо розвиток військових індустрій, ОПК і можемо мати спільне виробництво. Сьогодні у нас також були широкі перемовини про це. І в усіх сферах ми хочемо поглиблювати нашу співпрацю", - сказав він.

Алієв також відзначив необхідність нарощування товарообігу, який уже перевищує 500 млн доларів.

Володимир Зеленський наголосив, що безпековий напрям нині є ключовим у відносинах між країнами. За його словами, Україна ділиться досвідом, отриманим під час війни, а співпраця в ОПК сприятиме зміцненню безпеки обох держав і водночас стимулюватиме економічні зв’язки.

"Я говорив з експертами, які перебувають в Азербайджані, вони безумовно підтримують наших колег. Ми будемо розвивати співробітництво, і це важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку, і товарообіг", - сказав президент.

Він також повідомив, що за підсумками зустрічі сторони підписали шість документів у різних сферах. Деталі домовленостей мають оприлюднити урядові команди пізніше.

Окремо Зеленський подякував Азербайджану за підтримку України в енергетичній сфері, зокрема за надані 11 енергетичних пакетів під час складного зимового періоду. Також він відзначив гуманітарну допомогу – прийом понад 500 українських дітей із прикордонних територій.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 квітня, прибув до Азербайджану для зустрічі з президентом Ільхамом Алієвим. Глава держави вже заслухав доповідь українських військових, які діляться українським досвідом та експертизою у захисті неба.

У лютому 2026 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за час війни в Україні Росія неодноразово атакувала посольство Азербайджану в Києві та об'єкти енергетики, що належать азербайджанським власникам, і ці атаки були свідомими. Алієв підкреслив, що російські удари по азербайджанських об'єктах в Україні, "звичайно ж, розцінюються як недружній крок щодо Азербайджану".

