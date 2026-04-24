США запровадили санкції проти китайського НПЗ через Іран

У Мінфіні США зазначили, що ці заходи спрямовані на скорочення доходів Ірану, які використовуються для діяльності на Близькому Сході.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, який, за даними Вашингтона, є одним з найбільших покупців іранської нафти. Про це американський Мінфін повідомив 24 квітня.

За даними відомства, незалежні китайські НПЗ, відомі як "чайники", закуповують більшу частину сирої нафти Ірану і, таким чином, становлять критично важливе джерело доходу для Тегерана.

Крім того, під обмеження потрапили близько 40 судноплавних компаній і суден, що входять до так званого "тіньового флоту" Ірану, який використовується для транспортування нафти та нафтохімії. Влада США вважає, що ці поставки забезпечують фінансову підтримку Тегерану.

У Мінфіні США зазначили, що заходи реалізуються в рамках операції "Економічна лють" і спрямовані на скорочення доходів Ірану, які використовуються для діяльності на Близькому Сході.

"Економічна лють" чинить фінансовий тиск на іранський режим, стримуючи його агресію на Близькому Сході та допомагаючи обмежити його ядерні амбіції. За вказівкою президента Трампа Мінфін продовжить звужувати мережу суден, посередників та покупців, на яких Іран спирається для виведення своєї нафти на світові ринки. Будь-яка особа або судно, що сприяє цим потокам - через приховану торгівлю та фінансові операції - ризикує потрапити під санкції США", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Раніше Організація Об'єднаних Націй попередила, що глобальна продовольча безпека перебуває в найнебезпечнішому стані за останні роки, оскільки конфлікт в Ірані загрожує викликати новий продовольчий шок.

