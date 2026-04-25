На Сонці сталося одразу два найпотужніші спалахи за останні 78 днів

Серія потужних спалахів спричинила перебої в радіозв’язку на Землі.

Сонце проявило різку активність, викинувши відразу два потужні спалахи класу X2.5 з інтервалом усього в 7 годин. Ці події тимчасово порушили радіозв'язок на денній стороні Землі, пише Space.com.

Обидва спалахи сталися в області сонячних плям на західному краю Сонця. Перший досяг піку 23 квітня, а другий – 24 квітня. За словами фізика Райана Френча, це найсильніші спалахи за останні 78 днів.

Як повідомляється, випромінювання вже спричинило проблеми з радіозв'язком: спочатку в районах Тихого океану та Австралії, потім – у Східній Азії. Перед цим спостерігалася серія спалахів середнього класу і рідкісне явище "симпатичного спалаху" – це феномен в астрофізиці, при якому сонячний спалах в одній активній області провокує майже одночасний спалах в іншій.

Ймовірно, спалахи супроводжувалися корональними викидами маси, однак через розташування плями їх пряме потрапляння на Землю малоймовірне. Проте вчені не виключають дотичного впливу, здатного викликати геомагнітну бурю та яскраві полярні сяйва.

Спалахи на Сонці – що важливо знати

Сонячні спалахи – це потужні вибухи, що супроводжуються викидом рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання. Вони поділяються на класи від A до X, де кожен наступний у 10 разів потужніший за попередній, а X – найсильніший.

