Влучання 13 ракет та 36 дронів: у Повітряних силах розкрили деталі російської атаки

Росіяни запустили по Україні 666 засобів повітряного нападу - дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Росіяни з вечора 24 квітня і до ранку випустили по Україні понад 660 засобів повітряного нападу – ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування, і наразі атака триває. Як повідомили у Повітряних силах, противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Основним напрямком удару було місто Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 666 засобів повітряного нападу - 47 ракет і 619 БпЛА. Серед них 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 29 крилатих ракет Х-101, 1 крилата ракета Іскандер-К, 5 крилатих ракет "Калібр" та 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 400 із них – "шахеди".

Станом на за попередніми даними, українська ППО знищила 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників:

26 крилатих ракет Х-101;

4 крилаті ракети "Калібр";

580 ворожих БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили", - повідомляють у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні - що відомо про наслідки

Росіяни вже понад 10 годин атакують Дніпро. У місті зруйновані будинки, виникли пожежі.

Наразі відомо про 18 постраждалих, 11 з них госпіталізовані. Серед поранених - 9-річний хлопчик. Під завалами будинків ще можуть перебувати люди.

Також у Харкові двоє постраждалих від ранкового удару дроном - один з них півторарічний хлопчик.

