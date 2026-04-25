У Білому домі дедалі частіше розглядають Рубіо як наступника Трампа, – Politico

Деякі з найближчих соратників президента Дональда Трампа все частіше бачать у держсекретарі США Марко Рубіо серйозного претендента на виборах 2028 року. Як пише Politico, його робота щодо повалення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та його непохитна відданість Трампу зміцнили його позиції в Білому домі – і серед деяких виборців MAGA. Водночас раніше Рубіо заявив, що не буде оскаржувати кандидатуру віцепрезидента США Джей Ді Венса, і незрозуміло, чи зможе він завоювати більшість прихильників Трампа, якщо все-таки балотуватиметься.

Згідно з опитуванням CPAC, проведеним минулого місяця, рейтинг Рубіо різко зріс – до 35 відсотків порівняно з 3 відсотками минулого року. Рейтинг Венса, тим часом, знизився порівняно з минулорічними 61 відсотком, хоча він, як і раніше, впевнено лідирує з 53 відсотками. Опитування YouGov показують аналогічну динаміку: у квітні Венс очолив список потенційних кандидатів від республіканців із 63 відсотками, а Рубіо – із 42 відсотками, порівняно з вересневим опитуванням, яке показало 65 відсотків для Венса і 33 відсотки для Рубіо.

"Рубіо не витіснив Венса зі списку кандидатів Трампа, але, за словами двох високопоставлених чиновників Білого дому та п’яти інших осіб, наближених до адміністрації, у Білому домі обговорюється можливість того, що держсекретар стане життєздатним варіантом на зміну Трампу", – зазначає видання.

Так, збільшується кількість прихильників Рубіо на найвищих рівнях адміністрації Трампа. Більшість із них описують Рубіо як досвідченого політичного діяча, чия подвійна роль держсекретаря і голови Ради національної безпеки природним чином ставить його в центр прийняття важливих рішень.

Частково зростання популярності Рубіо пояснюється також його ключовою роллю в новій жорсткій політиці адміністрації щодо Західної півкулі. Він брав активну участь у ударах по ймовірних наркокартелях та операціях у Венесуелі й на Кубі.

Ще один аргумент на користь Рубіо: уникнення скандалів і вірусних моментів, які затьмарюють або ставлять боса в незручне становище. Його також ніколи не звинувачували в конфлікті з Трампом.

"Він дуже добре поєднує в собі нормальність, здоровий глузд і трохи трампівського/MAGA-відтінку", – зазначає співробітник Республіканської партії, близький до Білого дому.

Хоча Рубіо досяг значних успіхів, Венс, як і раніше, залишається одним із головних претендентів. Він лідирує в опитуваннях, серйозно ставиться до політики і має безліч союзників всередині та за межами адміністрації, включаючи Дональда Трампа-молодшого та мільярдера Ілона Маска.

Інсайдери також визнають, що Рубіо потрібно буде вирішити, чи хоче він взагалі обіймати посаду президента. "Людям він, звичайно, подобається, але в кінцевому підсумку Марко повинен вирішити, чи хоче він цього", – сказав чоловік, який особисто знає Рубіо.

