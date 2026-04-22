Зеленський назвав країни, де можуть відбутися нові переговори про мир

Україна готова зустрічатися у будь-якій державі, окрім території Білорусі і Росії.

Команди України і США постійно підтримують діалог про відновлення тристоронніх зустрічей з Росією, покликаних шукати шляхи припинення війни. Україна сподівається на відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у президента запитали, чи можна найближчим часом очікувати поновлення переговорів між Україною, США та РФ.

Як відзначив Зеленський, від України не залежить, у якому форматі, де саме і коли буде проведена наступна зустріч.

‘Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент. У принципі, пріоритетні країни, ми з вами, знаємо. Там вже проводились зустрічі. Туреччина відкрита. І Близький Схід. Поки що там припинення вогню, - думаю, що для всіх безпечно. Хоча, ми не боїмося у будь-який момент зустрічатись, у будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі. Ще раз це підкреслюю", - наголосив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, що тристороння зустріч України, США і РФ повинна відбутись.

"Вчора наші команди спілкувалися – представники наших переговорних команд, України і Америки, спілкувалися між собою, в принципі, це постійно відбувається. Ми дуже надіємося до повернення тристоронніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає", - додав Зеленський.

Українці вже згодні на мирний компроміс - соціологи

Як повідомляв УНІАН, за словами соціолога, керівника соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, серед українців сьогодні більше тих, хто виступає за мирні переговори, аніж прихильників продовження війни до повної перемоги.

Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Росією, наголосивши, що розв'язання війни може не затягнутися надовго.

24 лютого заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Росія прагне вийти на межі Донецької області, а також максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

