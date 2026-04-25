Жахлива атака на Дніпро: зруйновані будинки, багато поранених, серед них дитина (фото, відео)

Росіяни протягом усієї сьогоднішньої ночі атакували Дніпро, у місті пошкоджені будинки, дуже багато поранених.

Оновлено 7.36. У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Попередньо 14 людей дістали поранення, з них 1 дитина, врятовано 30 людей, серед яких 5 дітей. Під завалами ймовірно перебувають люди.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, станом на ранок відомо про 14 постраждалих через ворожу атаку на Дніпро.

"Серед них – 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", - додав він.

Також госпіталізовані дев'ятеро людей. Усі в стані середньої тяжкості.

Раніше Ганжа повідомляв, що четверо поранених внаслідок атаки - жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.

Також у місті числельні руйнування - пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин. Частково зруйнований 4-поверховий житловий будинок.

Також росіяни били і по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, постраждала транспортна інфраструктура - зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено приватні будинки. Також один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі.

Атаки РФ по Україні

В ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Дніпро. У різних районах міста спалахнули пожежі, відомо про сімох постраждалих, двоє з них – діти.

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого удару дронами. Загинули, за попередніми даними, дві людини, 15 отримали поранення.

