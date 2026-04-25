Українські дрони пролетіли 1800 км і вперше дісталися до Уралу (відео)

Росіяни скаржаться, що жодного сповіщення чи оголошення про небезпеку прильоту БПЛА з боку місцевої влади чи МВС не було.

Дрони вперше атакували російський Урал, подолавши рекордну відстань у 1800 кілометрів. Відео прольоту дронів та наслідків влучань викладають у мережі.

Зокрема, під час атаки БПЛА на Єкатеринбург пошкоджено ЖК "Трініті" у самому центрі міста, постраждали шестеро людей. Чи був житловий комплекс атакований цілеспрямовано, невідомо: поряд із висотною будівлею немає очевидних військових об'єктів.

Це перший удар по інфраструктурі Єкатеринбурга з початку атак українських безпілотників по об'єктах у російському тилу.

Відео дня

При цьому росіяни повідомляють, що жодного сповіщення чи оголошення про небезпеку прильоту БПЛА з боку місцевої влади чи МВС не було. Вони також скаржаться, що українським дронам для атаки не потрібні ніякі коридори з країн Балтики, "вони нормально і так пролітають по нашій території".

Повпред президента РФ в Уральському федеральному окрузі Артем Жога вже визнав, що уральські регіони стали доступними для ударів українських БПЛА.

"Урал тепер у зоні досяжності, будьте пильні", - повідомив він.

Також дрони атакували Челябінську область цієї ночі. За словами губернатора, "на одному з об'єктів інфраструктури в Челябінській області припинено спробу безпілотної атаки". Тг-канал Exilenova+ повідомляє, що в вибухи лунали в районі Челябінського металургійного комбінату.

Глава регіону заявив, що жертв та руйнувань немає.

Загалом росіяни за ніч збили 127 українських БПЛА над регіонами Росії, зокрема Свердловською та Челябінською областями, повідомили у МО РФ.

Дрони залітають все глибше в Росію

Так, нещодавно було уражено російський нафтохімзавод в Стерлітамаку (Башкортостан), на відстані 1500 кілометрів углиб РФ. Це виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний на РФ виробник неодимових синтетичних каучуків.

Аналітики зазначають, що Україна значно розширила географію та кількість ударів - з 984 у січні до 1400 у 27 регіонах у березні. При цьому системний вплив на російські системи протиповітряної оборони дозволяє створювати "вікна", через які безпілотники досягають об’єктів на значній відстані, що перевищує тисячу кілометрів.

