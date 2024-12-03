Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎.

Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7 ("‎Група Семи"‎) та ЄС. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"‎Якщо простіше – то це про 50 млрд $ від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг"‎, – повідомив нардеп. За його словами, законопроєкт підтримав 271 депутат.

Це рішення створює у бюджетній сфері нове поняття – "‎умовні боргові зобов’язання"‎. 50 млрд доларів, про які йде мова, є саме такими умовними зобов’язаннями.

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Таким чином, наша держава не буде повертати цей кредит до того часу (і якщо) не отримає репарації від РФ. Відомо також, що виділені гроші не будуть обліковуватись у якості державного боргу.

Якщо б ці зміни не були внесені до Бюджетного кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко не зміг би підписати угоду, яка б дозволила отримати 50 млрд безповоротної фінансової допомоги. Останнє могло призвести до катастрофічних наслідків для виконання бюджету у 2025 році.

50 мільярдів доларів для України – що відомо

На початку жовтня УНІАН повідомив, що Угорщина заблокувала кредит "‎Групи Семи" для України на 50 млрд доларів. Як зазначалось, питання "заморозили" до завершення виборів американського президента.

Пізніше, у кінці жовтня країни G7 досягли угоди щодо надання Києву кредиту на 50 млрд доларів за рахунок прибутку, який планують отримати від заморожених активів Центробанку РФ.

Як повідомлялось, кредити повинні виплачувати за допомогою серії двосторонніх позик, починаючи з 1 грудня і до кінця 2027 року. Вони будуть відображати "термінові потреби України у фінансуванні".

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