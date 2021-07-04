За словами президента, навчання "Сі Бриз-2021" демонструють єдність України із західними партнерами у протистоянні військовим загрозам.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна завдяки міжнародним військовим навчанням "Сі Бриз-2021" не допустить обмеження свободи судноплавства у Чорному морі з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Глава держави заявив, що навчання "Сі Бриз-2021" є "черговим іспитом для українських військових моряків на сумісність з кращими флотами світу і перевіркою якості їх дій у складі багатонаціонального з'єднання".

"Сі Бриз-2021" демонструє нашу єдність у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, у відстоюванні принципів міжнародного права. Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави", - підкреслив Зеленський.

"Сі Бриз-2021": що необхідно знати

28 червня в Одесі стартували міжнародні навчання "Сі Бриз-2021". Це наймасштабніші навчання за 20 років.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз-2021" усіма можливими способами й для спостереження за міжнародними морськими маневрами РФ вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту.

Довідка. Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

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Автор: Віталій Саєнко