Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята прибув з робочою поїздкою до Одеської області.

Сьогодні в Україні відзначається професійне свято військових моряків - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята прибув з робочою поїздкою до Одеської області. Він візьме участь в урочистих заходах з нагоди свята.

На сайті Верховної Ради оприлюднено привітання спікера парламенту Дмитра Разумкова з днем ВМС.

«Сьогодні ми не можемо відзначити свято в нашому Криму. Але впевнений, що спільними зусиллями ми зробимо все можливе, аби прапор України гордо майорів на півострові та у Севастополі.

Читайте такожВМС України та Британії провели тренування у Чорному морі (фоторепортаж)

Вдячний матросам і старшинам, офіцерам, генералам, адміралам та іншим військовослужбовцям за захист морських кордонів нашої держави. Щодня ви робите вагомий внесок у посилення обороноздатності України та збільшуєте міцність військово-морських сил», - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Дмитро Захаров, Віталій Саєнко