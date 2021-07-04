Сьогодні в Україні відзначається професійне свято військових моряків - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята прибув з робочою поїздкою до Одеської області. Він візьме участь в урочистих заходах з нагоди свята.
На сайті Верховної Ради оприлюднено привітання спікера парламенту Дмитра Разумкова з днем ВМС.
«Сьогодні ми не можемо відзначити свято в нашому Криму. Але впевнений, що спільними зусиллями ми зробимо все можливе, аби прапор України гордо майорів на півострові та у Севастополі.
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Вдячний матросам і старшинам, офіцерам, генералам, адміралам та іншим військовослужбовцям за захист морських кордонів нашої держави. Щодня ви робите вагомий внесок у посилення обороноздатності України та збільшуєте міцність військово-морських сил», - зазначив він.
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