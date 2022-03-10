Найближчими днями країни Європейського союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Україна заслужила право стати членом Європейського союзу.

Про це під час відеозвернення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Найближчими днями країни Європейського союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського союзу на роки вперед. Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів. Тому ми звертаємося із закликом не лише до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом Європейського союзу. Україна точно заслужила право стати членом ЄС", - сказав він.

За його словам, громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, аби у їхніх урядів не залишалося жодних сумнівів щодо того, яке рішення вони мають прийняти.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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