Угорська сторона не перешкоджає запуску тренувальної місії для українських бійців, зазначив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини.

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.

Угорська сторона використала варіант конструктивного перебування - не перешкоджає запуску такої місії, але не бере в ній участь, сказав чиновник після засідання очільників міністерств закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Blikk.

Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.

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"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.

За його словами, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.

Допомога Україні від Євросоюзу 2022 - важливі новини

30 серпня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що в ЄС працюють над визначенням параметрів майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки захисників України.

7 жовтня лідери країн Євросоюзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для наших воїнів.

17 числа стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення про створення європейської місії з надання військової допомоги Україні, вона називається EUMAM Ukraine.

Довідка УНІАН. Місія EUMAM Ukraine діятиме на території держав ЄС, її Оперативний штаб розташовуватиметься у Брюсселі. Мета Оперативного штабу - забезпечення загальної координації на стратегічному рівні.

Місією командуватиме директор Сил військового планування та проведення операцій, віце-адмірал Ерве Блежан.

Спершу мандат місії триватиме два роки, можливі загальні витрати на цей період становлять майже 107 мільйонів євро.

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