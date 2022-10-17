Угорська влада не захотіла підтримувати створення тренувальної місії для захисників України / фото ua.depositphotos.com

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.

Угорська сторона використала варіант конструктивного перебування - не перешкоджає запуску такої місії, але не бере в ній участь, сказав чиновник після засідання очільників міністерств закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Blikk.

Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.

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"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.

За його словами, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.

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30 серпня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що в ЄС працюють над визначенням параметрів майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки захисників України.

7 жовтня лідери країн Євросоюзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для наших воїнів.

17 числа стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення про створення європейської місії з надання військової допомоги Україні, вона називається EUMAM Ukraine.

Довідка УНІАН. Місія EUMAM Ukraine діятиме на території держав ЄС, її Оперативний штаб розташовуватиметься у Брюсселі. Мета Оперативного штабу - забезпечення загальної координації на стратегічному рівні.

Місією командуватиме директор Сил військового планування та проведення операцій, віце-адмірал Ерве Блежан.

Спершу мандат місії триватиме два роки, можливі загальні витрати на цей період становлять майже 107 мільйонів євро.

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