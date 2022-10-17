Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.
Угорська сторона використала варіант конструктивного перебування - не перешкоджає запуску такої місії, але не бере в ній участь, сказав чиновник після засідання очільників міністерств закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Blikk.
Сійярто зазначив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.
"Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі…", - пояснив міністр.
За його словами, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та РФ.
Допомога Україні від Євросоюзу 2022 - важливі новини
30 серпня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що в ЄС працюють над визначенням параметрів майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки захисників України.
7 жовтня лідери країн Євросоюзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для наших воїнів.
17 числа стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення про створення європейської місії з надання військової допомоги Україні, вона називається EUMAM Ukraine.
Довідка УНІАН. Місія EUMAM Ukraine діятиме на території держав ЄС, її Оперативний штаб розташовуватиметься у Брюсселі. Мета Оперативного штабу - забезпечення загальної координації на стратегічному рівні.
Місією командуватиме директор Сил військового планування та проведення операцій, віце-адмірал Ерве Блежан.
Спершу мандат місії триватиме два роки, можливі загальні витрати на цей період становлять майже 107 мільйонів євро.