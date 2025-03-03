У ВР підтримали розвиток партнерства в сфері розвідки корисних копалин.

Керівництво українського парламенту опублікувало звернення до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Конгресу та американців.

В оприлюдненому на сайті Верховної Ради документі зазначається, що внесок США у підтримку України в найскладніші часи її історії має вирішальне значення. Також ВР від імені українського народу дякує Штатам за підтримку незалежності країни та надану військову допомогу:

"Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас, ми твердо переконані, що лідерство США на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями".

У Раді підкреслили, що безпека та стабільний розвиток України забезпечуються незмінною підтримкою США, яка сьогодні є як ніколи важливою як для українського народу та армії, так і для безпеки й стабільності Європи.

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В зверненні зазначається, що українці прагнуть миру, як ніхто інший у світі, і вірять, що особиста роль Трампа та його зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру "для України, Європи та всього світу":

"Верховна Рада вітає ініціативи президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства із США, зокрема у сфері розвідки критично важливих корисних копалин. Верховна Рада підтверджує, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ - вільним і нескореним".

Конфлікт між Києвом та Вашингтоном

Нещодавно між Україною та Сполученими Штатами Америки виникла дипломатична напруга через інцидент під час зустрічі президентів обох країн.

28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка завершилася суперечкою.

Через конфлікт не була підписана угода між США та Україною щодо корисних копалин. Також виникли побоювання щодо можливого припинення військової допомоги Україні з боку США.

Водночас президент Зеленський висловив упевненість у можливості відновлення конструктивних відносин зі США, а Трамп дав зрозуміти, що Штати досі зацікавлені у підписанні угоди з Україною та продовженні мирних переговорів.

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