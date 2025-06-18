Скільки депутатів зараз реально працюють у Раді: Стефанчук озвучив цифри

З 399 нардепів реально голосують і присутні в сесійній залі приблизно 340-350 осіб.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив фактичну кількість реально працюючих в парламенті народних депутатів.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, з 399 нардепів реально голосують і присутні в сесійній залі приблизно 340-350 осіб.

"У нас 399 народних депутатів. Фактично ви можете побачити, за результатами об'єднуючих голосувань, ця цифра десь в районі 340-350 народних депутатів, які постійно знаходяться в залі і беруть участь у голосуваннях", - сказав він.

Відео дня

Спікер Ради уточнив, що цифра присутніх може коливатись день від дня бо "накладаються різні обставини".

"Але в середньому, бачимо, що рішення, які об’єднують залу, а таких рішень багато – це щодо національної безпеки, євроінтеграції, політичні заяви, 300+ голосів завжди набирають у стінах парламенту", - зазначив Стефанчук.

За його словами, "це історично мінімальна цифра" кількості народних депутатів, які працювали в стінах українського парламенту.

"Але справедливості заради я завжди хочу подякувати тим, хто залишився, хто працює, хто не дав можливості втілитися мрії ворога, щоб парламент розбігся, щоб був не функціонуючим організмом. Вони всі тут і з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, з 7 години 30 хвилин. А перше рішення ми проголосували тоді о 8 годин 8 хвилин. І це рішення було прийнято конституційною більшістю", - підкреслив голова парламенту.

Стефанчук зауважив, що це важливі речі, які творять історію нашої країни. "У нас в Україні 33 роки є тренд, що депутати – це погані і негідники. Це не так. Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов’язок і виконують присягу, яку принесли на вірність українському народу", - сказав він.

Водночас, він підкреслив, що в парламенті є різні люди, бо це "зліпок суспільства". Але все ж попри втрату мажоритарників з ОРДЛО та Криму, зникнення деяких депутатів і кримінальні справи проти окремих осіб, парламент залишається дієздатним органом.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поділився думкою, що, оскільки в Україні зменшується кількість населення, то відповідно, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: