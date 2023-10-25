Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн готується відвідати Україну на початку листопада.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який бачить у ймовірному візиті фон дер Ляєн прогрес України у виконанні реформ, які обов'язкові для вступу до Євросоюзу.
"Вона би не планувала таку поїздку настільки близько до дати публікації доповідей Єврокомісії щодо розширення, якби не мала гарних новин", – написав Джозвяк.
Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента України заявили, що перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у першій половині 2024 року - під час головування Бельгії у Раді ЄС.
Україна виконує вимоги заради вступу до ЄС
У вересні Урсула фон дер Ляєн високо оцінила прогрес України в подачі заявки на членство.
"Я вражена, побачивши, як Україна проводить дуже складні реформи під час війни", - сказала вона в інтерв'ю. "Якщо вони збережуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент", - заявила вона.