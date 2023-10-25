Президент Європейської комісії раніше хвалила Україну за виконання усіх необхідних реформ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн готується відвідати Україну на початку листопада.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який бачить у ймовірному візиті фон дер Ляєн прогрес України у виконанні реформ, які обов'язкові для вступу до Євросоюзу.

"Вона би не планувала таку поїздку настільки близько до дати публікації доповідей Єврокомісії щодо розширення, якби не мала гарних новин", – написав Джозвяк.

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Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента України заявили, що перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у першій половині 2024 року - під час головування Бельгії у Раді ЄС.

Україна виконує вимоги заради вступу до ЄС

У вересні Урсула фон дер Ляєн високо оцінила прогрес України в подачі заявки на членство.

"Я вражена, побачивши, як Україна проводить дуже складні реформи під час війни", - сказала вона в інтерв'ю. "Якщо вони збережуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент", - заявила вона.

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