Тоді у Раді ЄС головуватиме Бельгія.

В Офісі президента України очікують, що перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у першій половині 2024 року - під час головування Бельгії у Раді ЄС. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква за результатами робочого візиту президента України до Бельгії.

Він наголосив, що сьогодні Україні вдалося досягти "конкретних результатів" у Бельгії. Зокрема, Жовква нагадав, що Бельгія стала четвертою країною-партнером України по коаліції сучасних винищувачів. Після Нідерландів, Данії та Норвегії країна також оголосила про готовність надати нашій державі бойові літаки.

Крім того, в ОП нагадали, що Бельгія готова робити та вже робить значний внесок у підготовку інженерно-технічного персоналу для обслуговування винищувачів F-16 на території України, а також надасть свої літаки для тренувальної місії в Данії.

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Водночас, Бельгія відіграє провідну роль у практичному втіленні рішення про запровадження дієвих санкцій проти російських діамантів у 12-му санкційному пакеті ЄС. Зокрема, країна готова запровадити таку процедуру сертифікації, яка б не дозволила діамантам походженням з РФ потрапляти на світові ринки в обхід санкцій.

Також сьогодні у Бельгії лідери держав обговорили можливість використання російських активів, які знаходяться в бельгійській юрисдикції (а це близько 1,7 мільярда євро), на потреби з відбудови України вже з 1 січня 2024 року.

"Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС. І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну з самого "інституційного серця" ЄС", - зазначив Жовква.

Зеленський приїхав з візитом до Бельгії

Під час свого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо. Зеленський назвав зустріч із прем’єром Бельгії "плідною" та зазначив, що вона має "дуже хороший результат".

Зокрема, лідери країн обговорили оборонну взаємодію, санкції проти Росії, вступ України до НАТО та ЄС, а також відбудову України.

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