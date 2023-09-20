Президент Європейської комісії заявила, що Україна домагається швидкого прогресу в реформах і може швидко стати членом Європейського Союзу.

Представник ЄС Урсула фон дер Ляєн високо оцінила прогрес України в подачі заявки на членство. Про це повідомляє Bloomberg.

"Я вражена, побачивши, як Україна проводить дуже складні реформи під час війни", - сказала вона в інтерв'ю. "Якщо вони збережуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент", - заявила вона.

Президент Єврокомісії підкреслила, що цей процес заснований на особистих заслугах, і відмовилася назвати конкретні терміни. Вона також заявила, що переконана, що Київ зрештою доб'ється успіху у своїй заявці на членство в ЄС.

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Фон дер Ляєн також висловила впевненість, що блок зможе виконати свою обіцянку Цієї весни і поставити Україні 1 мільйон патронів протягом 12 місяців.

"Ми дуже сильно просуваємо промисловість, військово-промислову базу", - сказала вона. "Цьому приділяється велика увага. Ми робимо все, що в наших силах, і докладаємо всіх зусиль, щоб досягти результату".

Як повідомляється, блок також знаходиться на ранніх стадіях обговорення свого 12-го пакету санкцій у зв'язку з війною Росії на Україні. Країни-члени ЄС розділилися в думках щодо того, які заходи слід включити в пакет.

Група країн-членів, включаючи Польщу і країни Балтії, закликають до додаткових санкцій в області інформаційних технологій. Група країн також закликала ввести обмеження на ядерний сектор Росії.

Вступ України до ЄС - що відомо

Україна подала заявку на отримання статусу кандидата в ЄС після початку повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив 11 лютого 2023 року, що Україна може вступити до ЄС через два роки.

У лютому 2023 року заявлялося, що Україна успішно виконала понад 70% необхідних зобов'язань для приєднання до Євросоюзу.

Очікується, що на зимовому саміті країни-члени Євросоюзу обговорять можливість початку переговорів про вступ України та Молдови до європейської спільноти.

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