Накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.

Арештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є екс-депутат Держдуми РФ.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Як встановило слідство, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – екс-депутат держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи. Але за даними джерел Економічної правди, мова йде про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві наклали арешт на частину ТРЦ вартістю понад 1,2 мільярда гривень. Його власниками є члени уряду Росії. Ймовірно, йдеться про ТРЦ "Мармелад".

Прибуток від його господарської діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

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