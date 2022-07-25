Прибуток від нього міг використовуватися для фінансування діяльності проти України.

У Києві наклали арешт на частину ТРЦ вартістю понад 1,2 мільярда гривень. Його власниками є члени уряду Росії. Ймовірно, йдеться про ТРЦ "Мармелад".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Фактичними власниками частини підприємства в Києві є високі посадові особи Російської Федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Прибуток від його господарської діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України", - зазначили у відомстві.

Поліцейські з'ясували, що посадові особи цього підприємства незаконно переоформили частину приміщень на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є члени уряду РФ. Це було зроблено для уникнення конфіскації майна та легалізації коштів. Для цього було використано фіктивне підприємство та виготовлені підроблені документи.

Для збереження майна Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис.квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше в Україні заарештували активи "Газпрому", "Роснафти" і "Росатома" на 2,1 мільярда гривень.

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