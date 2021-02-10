Посадовець ЄС наголосив, що Україна має законне право захищати себе від інформаційних маніпуляцій.

В Європейському Союзі заявляють, що потребують більше часу, аби оцінити наслідки рішення щодо блокування телеканалів «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу стратегічних комунікацій та аналізу інформації Європейської служби зовнішньої дії Юргіс Вілчінскас під час онлайн виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

Вілчінскас зазначив, що на українське медійне середовище дуже сильно впливають дезінформаційні кампанії Кремля.

«У цьому контексті Україна, звичайно, має законне право захищати себе від інформаційних маніпуляцій, щонайменше спробувати обмежити масштаби цих атак», - наголосив він.

При цьому, за його словами, з іншого боку, треба пересвідчитися, що поточна реакція української влади і можливі майбутні рішення будуть співмірними з метою існування свободи медіа і дотримання фундаментальних прав.

«З точки зору Європейського Союзу, я вважаю, що ми досі потребуємо трохи часу, аби вивчити цю справу (блокування трьох телеканалів - УНІАН), більше поговорити з українською владою і, по суті, оцінити наслідки цього рішення», - підсумував Вілчінскас.

Блокування каналів Медведчука

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Вказані телеканали продовжать мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Віталій Саєнко