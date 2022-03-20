Володимир Зеленський закликав послухати, що говорить Кремль.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив перед парламентом Ізраїлю.

"Ми в різних державах і в абсолютно різних умовах. Але загроза у нас одна - тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені. Я хочу, щоб ви задумалися про 24-м лютого, початок вторгнення Росії в Україну. Цей день увійшов в історію двічі, і обидва рази — як трагедія для українців і для євреїв. 24 лютого 1920-го року була заснована НСДАП, партія, що забрала мільйони життів, знищила цілі країни. Через 102 роки, так само 24-го лютого, був відданий наказ про вторгнення Росії на територію України. Це вторгнення, яке забрало тисячі життів і зробило мільйони людей вигнанцями. Наші люди зараз розкидані по світу, шукають безпеку, як колись шукали і ви", - сказав Зеленський.

Він закликав послухати, що говорить Кремль.

"Там звучать навіть терміни, які звучали в нацистській Німеччині. Під час Другої світової війни це називалося "остаточним вирішенням єврейського питання". А зараз у Кремлі це називається "остаточне вирішення українського питання". Народ Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Бабиному Яру, де поховані понад 100 тисяч жертв Голокосту. У перший же день російські снаряди вдарили по місту Умань, відвідуваному десятками тисяч євреїв щорічно", - заявив президент.

Зеленський висловив упевненість, що кожне "слово його звернення в серцях парламентаріїв відгукується болем".

"Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу за допомогою, навіть до вас звертаємося за візою? Байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, а не між добром і злом. Кожен знає, що ваша протиракетна оборона потужна, ваша зброя сильна, ви можете відстоювати інтереси свого народу і ви можете захистити сьогодні життя українців, українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ви досі не дали зброю або чому не ввели санкції проти Росії? Але це буде ваш вибір. Тепер у вас є вибір", - додав президент.