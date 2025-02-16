За словами президента, метою візиту є обговорення низки питань.

Президент України Володимир Зеленський прибув разом з першою леді Оленою Зеленською з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Пріоритет - щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону", - наголосив він.

За словами президента, метою візиту до ОАЕ є також обговорення інвестицій, економічного партнерства та "великої гуманітарної програми".

Переговори США та РФ в Саудівській Аравії - що відомо

Як писав УНІАН, раніше Саудівська Аравія заявила про готовність організувати зустріч Трампа і Путіна. У МЗС країни наголосили, що "Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Водночас видання BBC повідомило, що делегація США вже сьогодні, 16 лютого, вирушила до Саудівської Аравії для переговорів з РФ. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа, на переговорах не будуть присутні представники України.

Вас також можуть зацікавити новини: