Зеленський незадоволений кількістю заброньованих українців, правила можуть змінити, - ЗМІ

Міноборони та Мінекономіки обговорюють зміни в профільну постанову Кабміну № 76, де йдеться про правила бронювання.

Українські компанії зможуть позбавляти статусу "критично важливих", а отже і права бронювати працівників. Президент Володимир Зеленський незадоволений великою кількістю забронюваних українців.

Про це повідомляє NV з посиланням на власні джерела. Забронювати працівника у найближчі три тижні буде неможливо. Наразі в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Як йдеться у постанові Уряду від 22 жовтня, після 15 листопада компанії можуть втратити право бронювати працівників, а процедура бронювання - зазнати змін.

"Володимир Зеленський незадоволений, що офіційну відстрочку від мобілізації отримали вже 1,5 млн людей, і їх кількість за пару місяців зросла майже вдвічі", - розповів високопосадовець з команди президента на умовах анонімності.

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Влада вирішила провести аудит переліку критично важливих підприємств до 15 листопада. Одночасно з цим Міноборони та Мінекономіки обговорюють зміни в профільну постанову Кабміну № 76, де йдеться про правила бронювання.

В Україні бронювання призупинено - що повідомлялося

У мережі з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський нібито обурився через те, що на підприємствах критичної інфраструктури заброньовано аж 1,5 мільйона військовозобов'язаних. Після цього ЗМІ писали, що бронювання можуть зупинити до 15 листопада для проведення аудиту.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський сказав, що українському лідеру могли показати загальну кількість тих, хто був заброньований, а "це не репрезентативна цифра, яка б показувала геометрію зростання чи прогрес зростання кількості заброньованих".

Нардеп додав, що під час зміни законодавства про мобілізацію, значну кількість українців, які мали право на відстрочку, перевели у статус заброньованих.

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