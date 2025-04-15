Нардеп Гончаренко вже виступив проти його продовження.

У середу, 16 квітня, Верховна Рада України голосуватиме за продовження строку дії воєнного стану та мобілізації в країні.

Вдень народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що виступить проти продовження воєнного стану, оскільки невдоволений відсутністю демобілізації та чітких термінів служби в українській армії:

"Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів - найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві. Навіть в тюрмі є кінцевий термін - тут немає. І нашу владу це влаштовує".

Також він розритикував дії співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та примусову мобілізацію.

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"Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність від'ємна. Кількість СЗЧ -максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує", - додав Гончаренко.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук відповів на цей допис на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook:

"Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити - серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

Воєнний стан в Україні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються кожні 90 днів.

Дія воєнного стану стікає 9 травня, однак президент Володимир Зеленський подав до ВР законопроєкти №13172 та №13173, якими пропонується продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - з 9 травня до 6 серпня 2025 року

У нещодавньому інтерв’ю Reuters Стефанчук казав, що після 8 травня воєнний стан та мобілізацію продовжать, оскільки війна ще не закінчилася.

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