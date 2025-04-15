У парламенті зареєстровано законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Так, згідно з повідомленням на офіційному сайті Верховної Ради України, глава держави Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт Закону про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 13172 від 15.04.2025).
"…пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 9 травня 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні", - йдеться в документі.
У внесеному президентом проєкті Закону про затвердження Указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"(реєстраційний номер 13173 від 15.04.2025) зазначено: "…строк проведення загальної мобілізації продовжується з 9 травня 2025 року на 90 діб".
Рішення щодо дії воєнного стану та загальної мобілізації
Це буде вже 15-те голосування парламенту України за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію парламент продовжував 15 січня цього року. 5 лютого президент підписав відповідні два закони, якими продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію до 9 травня.